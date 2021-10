Minas vai receber mais de 460 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta semana. Ao todo, são 65.520 imunizantes da Pfizer e 398.020 da AstraZeneca, que chegam ao Estado nesta quarta (27) e quinta-feira (28), respectivamente.

As vacinas desembarcam no Aeroporto de Confins e serão transportadas até a Central Estadual da Rede de Frio, na região Oeste de Belo Horizonte. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) organizará a distribuição para as regionais, que repassam as doses aos municípios.

A SES-MG não informou detalhes sobre a distribuição das doses recebidas. Nas últimas semanas, várias cidades mineiras registraram falta da vacina da AstraZeneca.

Em Belo Horizonte, o estoque do imunizante produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está regularizado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde da capital, houve atraso na aplicação da segunda dose para pessoas com 36 anos, mas o processo já foi normalizado.

Locais e horários para a repescagem da segunda dose da AstraZeneca em BH podem ser consultados no site da prefeitura.

Leia mais:

Belo Horizonte antecipa segunda dose da vacina contra Covid e divulga calendário até 5 de novembro

Minas confirma 99 mortes e 1,5 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas