Um dia após Minas Gerais anunciar que seguiria a recomendação do Ministério da Saúde de suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidade, o governo do Estado voltou atrás e anunciou, nesta sexta-feira (17), que vai vacinar todos os jovens de 12 a 17 anos, com e sem comorbidades, conforme recomendação da Anvisa, que diverge da pasta.

"Minas veio aguardando a nota da Anvisa, que reafirmou que a vacina é segura para Adolescentes. Diante disso, o Estado está liberando, pela deliberação que já existia, a vacinação de todos os adolescentes. Não existe nenhuma restrição técnica à vacinação", afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti durante o lançamento do Plano Nacional de Expansão da Testagem para o Novo Coronavírus em BH.

De acordo com o gestor, ainda existe a necessidade da entrega das doses de imunizantes pelo governo federal. "Os municípios que tem doses suficientes de Pfizer para fazer o reforço dos idosos, imunocomprometidos, dos adolescentes com comorbidades, se ainda tiverem vacinas, poderão, sim, vacinar os adolescentes sem comorbidades, porque a Anvisa, que é o órgão técnico do governo federal, já confirmou que essa vacina pode ser utilizada", completou.

O secretário municipal de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, afirmou que a capital também recuou e seguirá as determinações da agência. Por aqui, apenas os adolescentes com comorbidades foram protegidos.

"A nota da Anvisa é muito clara dizendo que não há contraindicação para se vacinar adolescentes sem comorbidades. Se houver disponibilidade de vacinas, eles serão vacinados, não há dúvida alguma. A nossa ideia, inclusive, é vacinar pessoas mais jovens, desde que tenha vacina", disse.

