As inscrições para o processo seletivo de estágio do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais (MPT-MG) foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (2). Todas as vagas são para carga horária de 20 horas semanais, com bolsa mensal de R$ 850, além do auxílio transporte.

Na sede, em Belo Horizonte, há vagas para estudantes de Direito; Administração/Gestão Pública; Arquitetura/Urbanismo; Biblioteconomia; Ciência da Computação/Tecnologia da Informação; Ciências Contábeis; Engenharia Civil e Jornalismo.

Nas procuradorias do trabalho dos municípios de Coronel Fabriciano, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Patos de Minas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha, as vagas são apenas para estudantes de Direito.

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição disponível no site do MPT, além de anexar, de forma digitalizada, os documentos requisitados no edital. Podem concorrer às vagas apenas os alunos matriculados regularmente nas instituições de ensino conveniadas ao órgão.

As provas de seleção serão aplicadas virtualmente. Para realizar, o candidato deverá ter um computador com acesso à internet, usar o sistema operacional Windows 7 ou superior (preferencialmente Windows 10) e o navegador de Internet Google Chrome ou Microsoft Edge Chromium; possuir microfone, alto-falantes e webcam, conectados ou integrados ao dispositivo, funcionando corretamente, todos previamente testados e ajustados antes do horário de início da prova.

As vagas são de início imediato e para formação de cadastro reserva para a contratação ao longo da validade. Os contratos são para um ano de estágio, mas podem ser prorrogados por até dois anos.

São reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência, 10% para os participantes do Sistema de Cotas para Minorias Étnico-Raciais e 30% para os candidatos negros.

Os editais das vagas estão disponíveis no site do MPT-MG.

