A Igreja Católica celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nesta terça-feira (12). Em Belo Horizonte e Região Metropolitana, novenas, missas e procissões serão realizadas em mais de 20 espaços diferentes (acesse a lista com a programação no fim da matéria).

A 37ª missa dedicada a Nossa Senhora Aparecida aconteceu às 9h, no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem. O rito foi presidido pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dom Walmor Oliveira de Azevedo, e celebrado por padres da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida (Rensa).

O evento, que tradicionalmente reúne milhares de fiéis, teve público reduzido pelo segundo ano consecutivo, em respeito às medidas de distanciamento social da pandemia. O bispo Dom Nivaldo dos Santos Ferreira ressaltou o momento atual ao celebrar o dia da padroeira do país: “hoje, diante de um cenário de fome e desemprego, estamos aqui aos pés da imagem de Maria Senhora de Aparecida para pedir as graças a fim de que consigamos superar esse momento e continuar o nosso caminho de peregrinos, com a alegria de fé e esperança no coração”.

As celebrações acontecem ao longo de todo o feriado. Veja a programação para o dia de Nossa Senhora Aparecida em BH e região no site da Arquidiocese de Belo Horizonte.

