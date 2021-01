A primeira cidade do interior de Minas a iniciar a vacinação contra a Covid-19 será Montes Claros, no Norte do Estado. A largada para a imunização fora da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) contará com a presença do governador Romeu Zema (Novo), que embarcou na manhã desta terça-feira (19) rumo ao município distante 420 km da capital.

"Estou indo para Montes Claros, onde acompanho a primeira vacinação contra a covid-19 no interior do Estado", publicou o gestor no Twitter.

Antes de viajar, Zema acompanhou o carregamento das vacinas que estão sendo enviadas às 28 regionais de saúde de Minas. Montes Claros recebeu 18.966 doses da CoronaVac. Segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, a vacinação seguirá a prioridade determinada pelo Plano Nacional de Vacinação (PNI), do Ministério da Saúde.

Devido à quantidade de doses que o município irá receber, serão priorizados os profissionais de saúde e idosos que estão em asilos. Indígenas e pessoas com deficiência que estão em instituições de apoio não serão imunizados nesta fase inicial.

Distribuição já começou

O primeiro lote com 577 mil unidades da CoronaVac chegou ao Aeroporto de Confins, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (18) e começou a ser distribuído entre as 28 regionais de saúde do Estado na manhã desta terça. A operação conta com auxílio da Polícia Militar, Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros.

