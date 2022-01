A Vallourec, responsável pela mina Pau Branco, informou neste domingo (9) que todos os moradores da área afetada pelo transbordamento da barragem no último sábado (8) foram removidos da região.

Em entrevista coletiva no último sábado, a Defesa Civil de Minas Gerais informou a remoção de seis pessoas que poderiam ter sido afetadas pelo conteúdo transbordado.

A empresa também providencia a remoção de mais de 400 animais silvestres para criadouros e viveiros credenciados por órgãos ambientais.

Em nota, a mineradora informou que as ações se devem ao aumento do nível de emergência da barragem e fazem parte do protocolo determinado no Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).

A BR-040 segue interditada entre os quilômetros 562 e 563. De acordo com a Via 040, concessionária que administra o trecho, a via só será liberada depois que a segurança na estrutura da mina for comprovada.

As atividades na mina Pau Branco estão suspensas desde a noite de sábado (8), por determinação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

