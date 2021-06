Moradores de Santa Luzia, na Grande BH, têm até esta terça-feira (30) para quitar o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS). A contribuição é referente ao ano de 2021 e há um desconto de 10% para quota única.

Para realizar o pagamento, é necessário emitir a segunda via da guia de arrecadação, disponível no site da prefeitura. A data da guia deve ser atual e emitida pela inscrição cadastral do imóvel ou do CPF/CNPJ cadastrado.

O contribuinte também pode parcelar o imposto em até quatro vezes. Nesse caso, a mensalidade mínima será de R$ 50 para pessoas físicas e R$ 100 para empresas.

Os próximos vencimentos dos tributos serão em 30 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro.

A emissão da segunda via está disponível aqui.

