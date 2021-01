Morreu, na noite desse domingo (10), o apresentador da TV Alterosa Stanley Gusman, de 49 anos. Ele estava internado na UTI do Hospital Vila da Serra desde a última segunda-feira (4) após testar positivo para Covid-19.

O comunicador foi diagnosticado com o coronavírus ainda no ano passado. Na quarta-feira (6), Stanley apresentou melhora, mas, no dia seguinte, piorou novamente. Segundo a equipe médica, ele teve uma infecção secundária decorrente do vírus.

Após dar entrada no hospital, o programa que comandava na emissora mineira, Alterosa Alerta, ficou aos cuidados de Ricardo Carlini.

Nascido em Eugenópolis, na Zona da Mata, Gusman era advogado e escritor, tendo lançado dois livros: 'O escutador do vento' e 'O difícil desejo de amar'. Na televisão, passou pela TV Band antes de ingressar na Alterosa.

Em 2015, Stanley foi homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e recebeu o título de cidadão honorário.

Leia também:

Comerciantes da capital ameaçam descumprir decreto da PBH contra a Covid

Veja o abre e fecha no comércio de Belo Horizonte a partir desta segunda