A Prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, informou nesta segunda-feira (6) que houve a confirmação por exame laboratorial de uma morte por Covid-19 no município. Trata-se de um homem de 78 anos, que ficou internado por dez dias e morreu nesse domingo (5). O óbito ainda não consta do levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que confirmou neste segunda nove mortes no Estado pelo novo coronavírus, entre elas, uma em Ouro Fino, cidade que também está no Sul do Estado.

O caso apresenta um alerta para toda a região, que faz fronteira com São Paulo – estado com maior número de infectados e mortos por Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda, Pouso Alegre tem cinco casos confirmados da doença, enquanto em Varginha são quatro confirmações. As duas cidades, junto com Poços de Caldas, são os principais pólos industriais do Sul de Minas.



Família contaminada

Somente em Cambuí, cinco pessoas de uma mesma família testaram positivo para Covid-19. Elas estiveram em São Paulo e depois apresentaram os sintomas. De acordo com a prefeitura, os pacientes foram isolados e são monitorados por uma Equipe de Saúde da Família.

“No período de isolamento todos os pacientes apresentaram quadro clínico estável, sendo que quatro já estão de alta e um em fase de isolamento domiciliar. Sendo assim, nós reforçamos junto à população cambuiense que permaneça em suas residências mantenha o isolamento social, a medida mais eficaz no combate a esta doença”, informou a prefeitura.

Exames laboratoriais indicaram pessoas com a doença em outras cidades da região, como Alfenas, Boa Esperança, Extrema, Lavras, Machado, Campo Belo e Poços de Caldas.