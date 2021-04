A vacinação contra a Covid-19 já mostra evolução expressiva no combate ao novo coronavírus em Minas. Desde o início da campanha, em janeiro, as mortes entre os idosos com mais de 90 anos reduziram 64%, enquanto as internações recuaram 66%. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Quando o Estado iniciou a imunização dessa faixa etária, do total de óbitos por complicações da enfermidade, 8,56% eram de pessoas acima dos 90. Na mesma época, 5,1% dos leitos hospitalares eram ocupados por esse grupo.

Com a aplicação da segunda dose, que garante maior proteção, mas não elimina o risco de infecção, os números despencaram, reduzindo óbitos e casos graves dessa população.

De acordo com a SES, pouco mais de dois meses depois – com dados até 4 de abril –, 3,05% do total de vidas perdidas eram de mineiros com mais de 90 anos. Ao mesmo tempo, as hospitalizações do grupo reduziram para 1,7%.

“É um alento muito importante nesse momento e reforça a atenção aos municípios em crescer a vacinação. Aguardamos novas remessas do Ministério da Saúde e esperamos que elas ocorram de forma constante e mais acelerada”, disse o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti.

Para o infectologista Estevão Urbano, membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia de BH, a queda nas mortes e internações reafirma a eficácia das vacinas. “Há um ano, praticamente só essas pessoas que se internaram, e isso se manteve durante todo o ano passado. É um indicador de que a vacina está funcionando”.

Mesmo assim, o especialista alerta que a campanha precisa ser acelerada para que o mesmo resultado seja visto nas outras faixas etárias. “Muita gente que morreu e muitas outras podem morrer porque a vacina não chegará a tempo”.

Segundo o Vacinômetro, painel da SES que monitora a vacinação, 92 mil pessoas com 90 anos ou mais receberam a primeira dose dos imunizantes (86,14% do público-alvo). Destes, 63,5 mil já foram contemplados com o reforço, equivalente a 59,43% do grupo. Ao todo, o Ministério da Saúde já disponibilizou ao Estado 4,6 milhões de unidades da vacina a Minas.

Mais 478.150 doses da vacina contra a Covid chegaram a Minas nesta quinta. O 12º lote de dará continuidade à vacinação dos trabalhadores da saúde, idosos de 70 a 75 e 65 a 69 anos e profissionais das forças de segurança.



Ontem, o governador Romeu Zema revelou que as cidades mineiras que estão com o processo de vacinação agilizado receberão mais doses, que fazem parte da reserva técnica de 5% separada pela SES a cada lote. A medida prevê agilizar a proteção e faz parte de uma ação do governo com o apoio do Ministério Público e da Associação Mineira de Municípios (AMM).



A Prefeitura de BH chegou a anunciar, também ontem, que o estoque de imunizantes se esgotou. Por isso, suspenderia a ampliação de novos grupos. Porém, horas depois, a administração municipal voltou atrás e alegou um “esforço excepcional junto a todos os postos de vacinação”, informado que vai proteger os moradores de 64 anos, completos até 30 de abril, a partir de hoje.

