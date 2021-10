Na tarde deste domingo (31), o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos, Warley Leite convocou motoboys, entregadores e os representados pelo sindicato para uma manifestação na Praça Sete, às 8h desta segunda (1º).

De acordo com o representante, após a concentração no Centro, a manifestação seguirá em carreata, com destino à Praça da Liberdade, onde pedirão ao governador, Romeu Zema, a redução do ICMS. “Vamos nos unir nessa causa porque está ficando insustentável, e se não fizermos algo agora a tendência é que piore”, declarou o sindicalista.

Em áudio divulgado em uma rede social, o Warley convida todos que dependem diretamente dos combustíveis para exercer o trabalho:

“Eu quero deixar um convite a você motorista de aplicativo, a você moto entregador, motoboy, que precisa do combustível pra trabalhar e levar o sustento para sua casa, a estar junto conosco na maior manifestação conjunta das categorias dos prestadores de serviço que utilizam plataforma web ou e aplicativo de economia compartilhada", disse. "Queremos externar nossa insatisfação com o preço dos combustíveis, e pediremos uma mudança no método de precificação da Petrobras, para que a gente tenha como levar sustento pra casa dignamente”.

O representante dos motoristas destaca que o manifesto é legalizado e tem autorização e apoio dos órgãos competentes.



