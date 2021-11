Os motores do avião que caiu com Marília Mendonça e outras quatro pessoas, na última sexta-feira (5), em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, estão sendo levados para Goiânia nesta quarta (10). A informação foi confirmada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O material será encaminhado ao Centro de Serviços Aeronáuticos (CSA) localizado na capital de Goiás que, de acordo com o Cenipa, possui a estrutura e disponibilidade necessárias para que os técnicos do terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) realizem a análise dos equipamentos.

Na noite dessa terça (9), os destroços chegaram ao Rio de Janeiro para perícia. A análise será realizada em coordenação com o operador da aeronave.

“O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A conclusão terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”, informou o órgão por meio de nota.

O acidente

Marília Mendonça estava em um bimotor com capacidade para seis passageiros. Segundo informações da Anac, o avião estava em situação regular. A aeronave decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde a cantora teria uma apresentação na noite de sexta-feira.

A queda deixou cinco mortos. Além da artista de 26 anos, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana também morreram.

O acidente ocorreu próximo a uma queda d’água, na zona rural da cidade mineira. Antes de cair, o avião bateu em cabos de alta tensão de uma torre de distribuição da Cemig.

Segundo disse o delegado Ivan Salles à TV Globo, os cabos foram encontrados enroscados na aeronave. No entanto, ainda não é possível afirmar que o fio seri o que se rompeu. "Agora, a gente só vai poder afirmar quando a perícia tiver o laudo pericial”, explicou.

