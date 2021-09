Um motorista com sinais de embriaguez e sem habilitação foi preso na noite do último domingo (12) após atropelar quatro pessoas, sendo uma adolescente cadeirante, dois adultos e uma idosa. O crime aconteceu em Sete Lagoas, na região Central de Minas, no bairro Interlagos 2.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o condutor, de 41 anos, e o passageiro tentaram fugir, mas foram contidos por populares. A corporação afirmou que os dois sofreram linchamento público, sendo agredidos por pessoas que estavam no local.

Testemunhas relataram que estavam indo à igreja com as vítimas e foram surpreendidas por um veículo na contramão, fazendo ziguezague na pista. Quando questionado, o motorista confirmou que ingeriu bebida alcoólica e fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Ele ainda relatou que tentou desviar, mas colidiu com a adolescente e a mãe, que empurrava a cadeira de rodas. Com o impacto, a jovem, que tem paralisia cerebral, foi arremessada da cadeira, chocou contra o muro e foi parar debaixo do carro.

Quando a PM chegou ao local, três das vítimas estavam deitadas no chão. Elas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato e estão em observação. A instituição informou que atualizações sobre o estado dos pacientes são restritas aos familiares.

Em meio à confusão, o passageiro conseguiu fugir e foi encontrado desacordado a um quarteirão do acidente.

O motorista foi encaminhado à delegacia de plantão do município.

