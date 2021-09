Um homem de 25 anos morreu após o caminhão que dirigia cair em um córrego em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta da meia noite, no bairro Santa Maria. O motorista perdeu o controle do veículo, que transportava uma carga de sucos, capotou e caiu no córrego chocando diretamente a frente do veículo.

Os agentes acreditam que ele pode ter perdido os freios por ter vindo sem controle de uma rua muito íngreme. Antes de cair no córrego, o veículo ainda se chocou contra o muro de dois lotes, sem, no entanto, causar dano para as residências. Após a queda, a cabine ficou submersa e foi esmagada pela carga.

Os bombeiros isolaram a área e conseguiram retirar o motorista das ferragens já sem vida.

O caminhão tinha placa de Jaboticabal (SP) e o motorista era natural de São Paulo (SP). A família da vítima foi contatada pelos militares e o corpo removido para o IML.

