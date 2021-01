Motoristas de aplicativo fizeram nova manifestação na manhã desta terça-feira (5), em Belo Horizonte, pedindo mais segurança após um latrocínio. O motorista Anderson Alves Coelho, de 27 anos, morreu em 31 de dezembro. O protesto ocorre pelo segundo dia consecutivo na capital.

O grupo se concentrou na Praça do Papa, na região Centro-Sul. Depois, seguiu em carreata pela avenida Cristiano Machado e MG-010, até a Cidade Administrativa, sede do governo de Minas.

Os carros estavam com adesivos com as palavras “luto” e “justiça”. “Cobramos justiça para que esse crime não fique impune. Tivemos informações que a audiência de custódia dos suspeitos será entre hoje e pedimos que essa justiça seja feita para que não tenhamos outros casos. Queremos segurança para que a gente minimize essas ações que estão acontecendo com motoristas”, avaliou o presidente da Frente de Apoio Nacional dos Motoristas Autônomos (Fanma), Paulo Xavier.

Após a manifestação, representantes do grupo foram recebidos na sede do governo pelo secretário-geral Mateus Simões e por um representante da Polícia Militar (PM). Projetos para melhoria na segurança e discussão sobre a violência sofrida pelos motoristas estavam em pauta.

“O que a gente espera é construir um projeto para melhorar a segurança preventiva. Nessa reunião foi dado o pontapé para que isso seja construído em parceria entre as plataformas, os motoristas, o governo e a PM. Viemos para apresentar projetos e ideias que podem ser trabalhados para minimizar a violência”, disse Paulo Xavier.

Procurada, a empresa 99 informou, em nota, que “está aberta ao diálogo com motoristas e poder público para construir soluções benéficas que aumentem a segurança dos usuários em Minas Gerais”.

O Hoje Em Dia também procurou a plataforma Uber, e aguarda um posicionamento da empresa.

O crime

O motorista Anderson Alves Coelho foi morto na véspera de Ano Novo. O corpo foi encontrado no sábado (2), em uma mata na avenida Antônio Mamede, que liga o Morro Alto ao Bela Vista, em Vespasiano, na Grande BH. O carro dele foi localizado na rua H, no bairro Novo Horizonte, também na cidade.

Ele estava desaparecido desde quinta-feira (31). O último contato com os parentes foi feito por volta de 23h. Desde então, não tiveram mais notícias do jovem, que era morador de Confins, também na região metropolitana.

Dois homens, de 18 e 19 anos, foram presos suspeitos de participação no latrocínio. Segundo a Polícia Militar, eles pediram uma corrida pelo aplicativo e o motorista deveria pegá-los no mesmo bairro onde vivem. Eles entraram no veículo, um Palio, e já teriam anunciado o assalto, pegando celular e dinheiro. Em seguida, levaram Anderson para um local ermo e o mataram.

Leia mais:

PM prende dois homens suspeitos do latrocínio de motorista de aplicativo na Grande BH

Corpo encontrado em Vespasiano, na Grande BH, pode ser de motorista de aplicativo desaparecido