A mulher que aparece em um vídeo sugerindo que caixões estão sendo enterrados em Belo Horizonte com pedras e madeiras pode pegar até nove anos de prisão caso seja condenada pelos crimes de denunciação caluniosa, difamação de autoridade pública e provocação de tumulto ou pânico. A informação foi divulgada pelo delegado Wagner Sales, chefe do 1º Departamento de Polícia Civil, durante coletiva nesta terça-feira (5).

A autora do vídeo, que viralizou em redes sociais, ainda não foi identificada pela Polícia Civil. A instituição solicita que quem tiver informações sobre a mulher faça uma denúncia pelo número 181. O delegado também aconselhou que a mulher que se apresente voluntariamente a uma delegacia para dar explicações sobre as informações falsas repassadas nas imagens.

No vídeo, a pessoa sugere que caixões de vítimas de Covid-19, na capital mineira, estariam sendo desenterrados nos cemitérios, para fazer testagem nos corpos. A mulher diz que as próprias famílias estão enterrando as vítimas e “mandaram arrancar todos os caixão (sic) para ver se é coronavírus”. Ela ainda diz: “sabe o que tem dentro do caixão? Pedra e Madeira”. A Prefeitura de Belo Horizonte logo se manifestou, afirmando que as informações são falsas.

Para o delegado Wagner Sales, o vídeo foi feito de maneira criminosa e irresponsável, sem lastro comprobatório. Segundo ele, a Polícia Civil abriu um inquérito e espera que o caso tenha caráter pedagógico para a população, desencorajando outras pessoas a produzirem materiais de fake news que levar a grandes prejuízos junto à sociedade – especialmente em um momento de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“Ela fala que teriam encontrado caixões sem corpos e com pedras, mas isso não ocorreu. A polícia entrou em contato com a prefeitura. As informações serão enviadas de forma oficial para a polícia para serem integradas ao inquérito”, disse o delegado, acrescentando que a autora terá de responder nas esferas criminal e cível. “Ela (a mulher) demonstra desrespeito pela sociedade e pelas famílias de vítimas do novo cornavírus, dizendo que elas estariam realizando os sepultamentos dos entes queridos, o que não aconteceu”.

O delegado aproveitou para explicar à população que todos devem ter responsabilidade sobre o que escrevem ou gravam em redes sociais. “As atitudes na vida virtual têm consequências no mundo real”, afirmou.

