Os ingressos retirados antecipadamente para participar da 35ª edição do Festival de Jabuticaba de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, estão esgotados. A boa notícia é que, para quem não conseguiu fazer a reserva, ainda é possível participar do evento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo da cidade, o interessado pode ir até o local, mas deverá esperar do lado de fora a redução da capacidade máxima de visitantes que frequentam ambiente ao mesmo tempo.



Outra opção para quem está na cidade e quer muito adquirir produtos feitos com jabuticaba é ir até Centro de Atendimento ao Turista, localizado na av. Expedicionário Romeu Jerônimo Dantas, nº 704-748, bairro Caieira. Lá é possível garantir o contato com os expositores do evento e receber orientações sobre os pontos de venda dos mesmos produtos comercializados no festival em comércios pela cidade.

Na última semana, o evento foi suspenso e embargado pelo Corpo de Bombeiros por conter divergências encontradas durante a vistoria. Segundo a corporação, a organização do festival não apresentou o Projeto de Evento Temporário. Militares fizeram uma vistoria no local no festival e constataram que o evento era caracterizado pelo alto risco, com estruturas maiores do que o permitido pela legislação. Após análise da documentação e de projetos complementares enviados às autoridades, a realização da festa foi retomada em 14 de novembro.

O Festival da Jabuticaba vai até o próximo domingo (21). A programação completa pode ser acessada pelo site da Prefeitura de Sabará.



O festival

Depois de quase dois anos longe do público na forma presencial, e de quase um ano de uma edição exclusivamente virtual, a Prefeitura de Sabará realiza o seu tradicional Festival de Jabuticaba. Em parceria com a Associação dos Produtores de Derivados da Jabuticaba de Sabará – Asprodejas, o evento chega à sua 35ª edição. Neste ano, o público poderá participar do maior evento gastronômico da cidade, no Centro Administrativo Hélio Geraldo de Aquino e em diversos locais do município, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.



Leia também:

Campanha 'Mega Vacinação contra a Covid-19' no Brasil começa neste sábado e vai até dia 26

O que fazer e o que não fazer na véspera do Enem? Confira dicas para fazer uma boa prova