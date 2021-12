As Defesas Civis de Nova Lima, Itabirito e Minas Gerais realizam, neste sábado (4), às 10h, uma simulação de emergência nas barragens Maravilhas I, II e III, da mina do Pico, que pertence à Vale. O objetivo da ação é reforçar a cultura de prevenção e orientar a população sobre como proceder em caso de rompimento.

No horário do treinamento, a população será avisada por meio do toque de sirenes. Em seguida, as pessoas deverão seguir as rotas de fuga e se dirigir aos pontos de encontros preestabelecidos, localizados em áreas que não seriam atingidas pelos rejeitos das barragens.

A atividade faz parte do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM).

Como medida preventiva, durante o simulado haverá interdição temporária do trânsito de veículos na estrada municipal ITA-140, ao lado da mina do Pico.​

Condições das barragens

As estruturas não sofreram alterações em suas condições de segurança. De acordo com a Defesa Civil do Estado, as barragens Maravilhas I e III continuam com Declaração de Condição de Estabilidade positiva e Maravilhas II permanece em nível 1 do PAEBM, que não requer a evacuação da população a jusante (quando termina a estrutura).

As barragens da mineradora Vale passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro de Monitoramento Geotécnico.

