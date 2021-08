Moradores de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 20 anos, podem se vacinar contra a Covid-19 já nesta quinta-feira (19). A data também vale para a repescagem das pessoas com 21 anos ou mais que ainda não garantiram a primeira dose do imunizante. Na sexta-feira (20), será a vez das pessoas com 18 e 19.

Conforme a prefeitura da cidade, a vacinação acontece das 9h às 15h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Bela Fama, Cabeceiras, Caic, Cascalho, Cristais, Honório Bicalho, Jardim Canadá, José de Almeida, Retiro, Santa Rita e na Policlínica municipal. Clique aqui e confira os endereços.

Castor Cifuentes

Na sexta-feira, o campo do Villa Nova, o estádio Castor Cifuentes, será utilizado para aplicação da vacina, das 9h às 13h. A entrada será pela avenida José Bernardo de Barros, no bairro Bonfim.

Macacos

De acordo com o executivo municipal, amanhã, moradores do distrito São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como 'Macacos', entre 18 e 22 anos, também poderão se vacinar. Clique aqui e saiba onde.

Para se vacinar é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Contas de banco, telefone ou faculdade também serão aceitos como comprovante.

