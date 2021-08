A ONG Instituto Juntos Podemos, do bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte, lançou uma vaquinha virtual para arrecadar R$ 10 mil e consertar um veículo para fazer atendimentos de transporte de pacientes e doação de alimentos.

A entidade, que auxilia cerca de 1,5 mil famílias em vulnerabilidade social, teve a kombi, seu principal automóvel, destruída em um acidente em 11 de julho e, desde então, está com a agenda prejudicada.

"A gente não está fazendo nada, não está buscando, não está entregando, chegamos a ganhar doações de alimentos, mas perdemos por causa da Kombi", afirmou Cláudio Márcio de Jesus, fundador do Juntos Podemos.

Segundo Cláudio, a ONG atende pessoas em 12 bairros da capital, Contagem, Ribeirão das Neves, Capim Branco e Nova União, na região metropolitana.

Ressarcimento

"No acidente, o motorista do outro carro assumiu a responsabilidade, mas o pagamento do prejuízo ainda não foi realizado e pode demorar até 2 meses. Dessa maneira, para voltar a ajudar, vamos consertar um Corsa, carro que era utilizado pelo Instituto no início, em 2019", explicou.

A vaquinha virtual pode ser acessada aqui. Mais informações sobre como ajudar estão nas redes sociais do instituto.

