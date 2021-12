Uma carga de 7kg de crack foi apreendida no km 417 da BR-040, em Sete Lagoas, na região Central de Minas Gerais. A droga foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ação de combate ao crime, na manhã desta quarta-feira (22).

Durante a operação, os policiais deram ordem de parada a um veículo com placa do estado de Goiás. Durante a vistoria no compartimento do painel do carro conhecido como corta-fogo os agentes encontraram a embalagem com o crack.

O homem de 30 anos que dirigia o veículo afirmou à polícia que saiu de Uberlândia, no Triângulo, e seguia em direção à Sete Lagoas, onde entregaria a mercadoria. Conforme a PRF, se fosse vendida, a droga renderia cerca de R$ 70 mil.

Após a abordagem, o condutor foi preso e encaminhado, juntamente com a substância, para a delegacia da Polícia Civil de Sete Lagoas.

