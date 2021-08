Uma padaria, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi furtada duas vezes em menos de 24 horas. A segunda ação ocorreu na madrugada desta terça-feira (10).

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a movimentação do criminoso. Na madrugada de segunda-feira (9), um homem foi flagrado pelas câmeras entrando e saindo do local com as mãos cheias de produtos.

No segundo furto, na terça, o mesmo rapaz retorna ao local, sendo reconhecido por estar com o mesmo moletom do dia anterior. Ele é filmado junto com outra pessoa, forçando a porta da padaria com uma pedra e, dentro do estabelecimento, colocando mercadorias e dinheiro nas mochilas.

Os suspeitos ainda não foram localizados.

O segundo furto, ocorrido na madrugada desta terça-feira (10). O segundo furto, ocorrido na madrugada desta terça-feira (10).

Leia mais:

Vereador de BH, Bim da Ambulância, tem pedido de cassação arquivado

Kalil chama vereadores de ‘boçais’ por veto a empréstimo de R$ 900 mi para obras na Vilarinho, em BH

Taxa de contaminação da Covid diminui pelo segundo dia consecutivo em BH