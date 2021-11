A unidade da padaria Boníssima, na avenida Raja Gabaglia, no bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte, pegou fogo na noite desse sábado (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas antes que elas se alastrassem. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, o fogo teria começado em uma fritadeira elétrica. A cozinha do estabelecimento ficou danificada. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

