Parte de uma encosta que fica próxima à entrada do hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, região Oeste de Belo Horizonte, cedeu após a chuva intensa que caiu sobre a cidade na noite de terça-feira (28). Por causa disso, trecho da avenida Raja Gabaglia teve de ser interditado.

A Prefeitura de Belo Horizonte informou que já está trabalhando para liberar o trecho. As atividades no Hospital Madre Teresa são realizadas normalmente e sua estrutura não foi comprometida, de acordo com a administração municipal.

A reportagem aguarda retorno da assessoria de comunicação sobre o funcionamento do hospital.

🚧 VIA INTERDITADA

Av. Raja Gabaglia, 1002, altura do Hosp. Madre Tereza. Deslizamento de terra interdita uma faixa no sentido c/b. 1 faixa liberada para trânsito. Muita lama no local. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 29, 2020

