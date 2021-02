Já são 13 as vítimas das chuvas em Minas, conforme dados da Defesa Civil Estadual. A última delas é um homem de 34 anos, que morreu no sábado (6) dentro do carro, em Porteirinha, no Norte do estado, após o veículo cair no rio Mosquito.

O Corpo de Bombeiros removeu o automóvel do curso d'água e constatou a morte no local. A Polícia Civil ainda investiga a ocorrência. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal.

A soma das mortes refere-se ao período chuvoso no Estado, de outubro do ano passado até esta segunda-feira (8). Somente em 2021, foram 11 vidas perdidas por conta das tempestades.

De acordo com a Defesa Civil, nove pessoas ficaram feridas em decorrência das chuvas. Outras 301 estão desabrigadas no Estado.

Relembre os outros casos:

No dia 2 de janeiro, um adolescente de 13 anos, que andava de bicicleta, foi arrastado pela enxurrada no bairro Santa Rosa, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele não resistiu e morreu. Também na capital mineira, um homem morreu, em 15 de janeiro, após ser atingido por um raio em um campo de futebol no bairro Serra, na região Centro-Sul.

Outros dois óbitos registrados pelo órgão aconteceram em 2020. Um em outubro, em Carmo do Rio Claro, e outro em Pedras de Maria da Cruz, no Norte do Estado, em novembro.

Muriaé

As fortes chuvas causaram a morte de um homem de 51 anos, que tentava atravessar uma área de alagamento durante um temporal em São João do Glória, distrito de Muriaé, em 1º de janeiro. Outra vítima é uma mulher de 54 anos, soterrada após um deslizamento de terra no dia 4 do mesmo mês.

Capitólio

Uma cabeça d’água atingiu uma cachoeira em Capitólio, matando três pessoas. Ao menos nove pessoas estavam na Cachoeira da Cascatinha quando o fenômeno atingiu o local. Seis pessoas ficaram ilhadas e foram retiradas pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros.

Além Paraíba

Um idoso morreu após a casa em que estava desabar durante uma forte chuva em 8 de janeiro. O imóvel, localizado às margens do córrego Limoeiro, possuía algumas colunas de sustentação. O volume da água estava alto e a correnteza atingiu os pilares, provocando o desabamento de metade da construção. A vítima foi levada junto dos escombros.

Santo Antônio do Itambé

Duas pessoas morreram após serem atingidas por um raio, em Santo Antônio do Itambé, na Região Central de Minas, em 9 de janeiro. Os dois homens estavam puxando uma tora de madeira para uma serraria quando foram atingidos pela descarga elétrica. Um amigo das vítimas estava próximo ao local e também foi atingido, mas sobreviveu.

