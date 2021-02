Belo Horizonte deve ter mais uma semana de chuva, alertou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (8). No entanto, a intensidade das precipitações deve ser menor do que a registrada nos últimos dias, que acabou gerando alagamentos em diversos pontos da cidade.

“A tendência é de redução das chuvas na capital. O sistema já começa a enfraquecer. Ele está mais forte agora atuando no setor Norte e Leste de Minas, que tem possibilidade de ter temporais ou chuvas volumosas no dia de hoje”, afirmou o meteorologista Cléber Souza.

Nesta segunda, a previsão do tempo indica céu nublado com possibilidade de precipitação na parte da tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 16ºC e 23ºC, enquanto a umidade relativa do ar deve girar entre 80% e 95%.

“Ao longo da semana, há condições de chuva todos os dias na capital, mas serão pancadas de chuva. Não cairão ao longo de todo o dia, como vinha acontecendo, pois o sistema começou a perder intensidade”, explicou Cléber.

Na terça-feira (9), a expectativa é de céu encoberto com chuva isolada à tarde. Os termômetros podem registrar de 15ºC a 24ºC. A umidade mínima deve ser de 80% e a máxima de 100%.

Já na quarta (10) e quinta-feira (11), o Inmet prevê tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas. A temperatura deve permanecer entre 18ºC e 26ºC, e a umidade de 60% a 100%.

Na sexta-feira (12), a meteorologia indica céu encoberto com precipitação isolada. A temperatura mínima deve ser na casa dos 18ºC e a máxima 24ºC. A umidade do ar tende a variar entre 70% e 100%.

Risco Geológico

A Defesa Civil emitiu um comunicado na noite de domingo (7) chamando a atenção sobre risco geológico em todas as regionais de Belo Horizonte até terça-feira (9) por conta do acúmulo de água. Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

Segundo o órgão, os moradores devem ficar atentos aos sinais de que os deslizamentos podem acontecer. Os principais são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores. Veja as recomendações:

- Coloque calha no telhado da sua casa.

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

- Não jogue lixo ou entulho na encosta.

- Não despeje esgoto nos barrancos.

- Não faça queimadas.

