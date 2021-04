Pelo menos 147 cidades mineiras têm, nesta sexta-feira (23), hospitais com risco iminente de falta de medicamentos do chamado 'kit intubação'. A conclusão é de uma pesquisa semanal feita pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre os desafios enfrentados pelos entes locais no combate à pandemia da Covid-19. Conforme o estudo, no Brasil, mais de 591 localidades têm a mesma dificuldade.

Os fármacos do 'kit' são essenciais para pacientes infectados com o novo coronavírus e que precisam ser intubados. Sem eles, o doente pode acordar e não suportar o procedimento invasivo de respiração artificial. Há registros de pessoas no país que, após o fim do efeito dos sedativos, precisam ser amarradas às macas para continuarem o tratamento.

Das 349 prefeituras entrevistadas em Minas, 147 afirmaram que há risco de falta dos medicamentos, enquanto 177 disseram que não existe essa possibilidade. Por fim, outros 25 participantes não responderam à questão do estoque do 'kit intubação'.

De acordo com a CNM, a pesquisa foi feita por amostragem e ouviu gestores de 349 dos 853 municípios mineiros, entre segunda-feira (19) e esta quinta-feira (22). O estudo não informa o nome das cidades com chance de falta de remédios. Conforme a confederação, a privacidade é mantida para garantir que os representantes locais continuem participando e oferecendo dados fidedignos.

Na terça-feira (20), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) afirmou que, ainda nesta semana, ocorreria a chegada ao Estado de mais fármacos para a intubação de pacientes. A data exata da reposição e a quantidade disponibilizada, no entanto, não foram informadas. Na semana passada, 133 mil unidades foram entregues a hospitais em situação mais crítica.

O Hoje em Dia entrou em contato com a pasta para obter informações sobre o estoque atualizado do 'kit intubação' em Minas e aguarda retorno.

Outros dados

A Confederação Nacional de Municípios também perguntou aos 349 gestores municipais de Minas sobre abastecimento de oxigênio e outros temas relacionados aos hospitais das cidades. Veja abaixo:

Já houve falta de medicamentos do 'kit intubação' neste ano na sua cidade?

Sim: 39,8%

Não: 53,9%

Não respondeu: 6,3%

Há risco de faltar oxigênio no hospital da sua cidade nesta semana?

Sim: 9,7%

Não: 87,4%

Não respondeu: 2,9%

O seu município implantou ou implantará serviços de reabilitação para acompanhamento dos pacientes pós-Covid-19?

Sim: 62,5%

Não: 34,1%

Não respondeu: 3,4%

Há pacientes internados em Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) aguardando leitos de UTI?

Sim: 17,5%

Não: 79,9%

Não respondeu: 2,6%

Nesta semana ou na anterior o município registrou pacientes intubados na UPA?

Sim: 69,9%

Não: 31,1%

Não respondeu: -

Nesta semana, o município ficou sem vacinas para a primeira dose no público prioritário?

Sim: 24,9%

Não: 71,9%

Não respondeu: 3,2%

O município implementou algum auxílio financeiro nos moldes do auxilio emergencial federal?

Sim: 16,3%

Não: 77,1%

Não respondeu: 6,6%

A pesquisa completa pode ser vista aqui.

Leia mais:

Sem orçamento, Censo Demográfico do IBGE não será realizado em 2021

Veto à obrigatoriedade de publicação de editais em jornais desinforma e facilita fraudes

Cabify vê o Brasil pior na pandemia e anuncia que deixará de operar no país em 14 de junho