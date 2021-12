Após a cervejaria Heineken anunciar na última segunda-feira (13) que desistiu de instalar uma fábrica em Pedro Leopoldo, na Grande BH, por questões ambientais, Pirapora, Janaúba e Buenópolis, no Norte do Estado, e Juiz de Fora, na Zona da Mata, se candidataram para receber o investimento.

Em Juiz De Fora, a prefeita Margarida Salomão (PT) anunciou nessa quinta-feira (16) o interesse em levar a fábrica para a cidade.

Durante uma coletiva de imprensa, após evento para apresentar balanço do primeiro ano de governo, a chefe do Executivo municipal declarou que a prefeitura "está tratando desse assunto seriamente".

Pirapora

O prefeito da Pirapora, Alex César (PTB), diz que a cidade tem todas as condições hídricas e logísticas que a Heineken precisa para escoar a produção para o Sudeste brasileiro, além de fácil ligação com as regiões Nordeste e Centro-Oeste do país.

"Já estamos buscando contatos com a diretoria da Heineken no Brasil e com o governo de Minas para colocar à disposição toda a estrutura que Pirapora tem para oferecer".

Buenópolis

Quem também se diz confiante nos atributos da cidade para atrair a gigante cervejeira é o prefeito de Buenópolis, Célio Santana (PDT).

"Nós oferecemos o terreno, oferecemos abundância em água, aeroporto pra atender demandas aéreas, a ferrovia, que irá ser renovada com o novo projeto da Vale, a BR-135, que será duplicada. Tanto a ferrovia quanto a rodovia passam dentro da cidade, além de mão de obra regional e menos cara", enumera.

Janaúba

O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, diz já ter iniciado contatos para buscar apoio para a instalação da fábrica da Heineken no município.

Ele garante que não medirá esforços para a instalação da fábrica em Janaúba. Além da possibilidade de benefícios fiscais, ele enumera outros atrativos da cidade: localização privilegiada, com facilidade de escoamento da produção e acesso aos mercados; referência em produção de energia solar, possuindo compromisso com energia limpa; água calcária subterrânea abundante, que é excelente pra fabricação de cervejas e derivados.

Cervejaria

Por meio de nota, o Grupo Heineken informou que ainda não tem um território definido para a construção da nova fábrica.

"Grupo Heineken reafirma seu compromisso com o Estado de Minas Gerais. A companhia está estudando outras áreas e, tão logo seja definido, anunciará o novo local em que será instalada sua cervejaria", diz o texto.

