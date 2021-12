A cervejaria Heineken anunciou, nesta segunda-feira (13), que desistiu de construir uma fábrica em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. E que, em breve, vai anunciar o local onde pretende implantar a nova unidade de produção de cervejas, em Minas.

O projeto da cervejaria no município gerou polêmica, porque as instalações ficariam em uma região próxima ao sítio arqueológico onde foi encontrado o crânio de ‘Luzia’, mais antigo fóssil humano das Américas.

A obra em Pedro Leopoldo foi embargada em setembro pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A alegação foi de que a fábrica ameaçaria o Monumento Natural Estadual Lapa Vermelha, onde foi encontrado o crânio de Luzia.

Em outubro, a cervejaria conseguiu uma liminar judicial autorizando a instalação da fábrica, mas preferiu não iniciar as obras enquanto o imbróglio não fosse resolvido. Ainda no mesmo mês, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) que suspendesse a construção. Segundo os promotores, a justificativa era o potencial poluidor e pode causar impactos ao patrimônio arqueológico e espeleológico, bem como ao sistema hidrológico da região onde a fábrica seria implantada.

Na semana passada, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) informou que a licença ambiental concedida à empresa não apresentava vícios ou ilegalidades que justificassem a suspensão da licença.

Nesta segunda, a Heineken declarou, em nota, que o volume de produção prometido para 2023, quando a fábrica de Pedro Leopoldo começaria a operar, será suprido por investimentos adicionais em outras unidades da cervejaria no Brasil, como a unidade de Ponta Grossa, no Paraná.

A empresa não antecipou nenhuma informação sobre a região onde ela será instalada ou para quando o início das obras está prevista foi divulgada.

A cervejaria não cita as ações do Ministério Público e do ICMBio em sua nota a respeito da mudança de local para construção da fábrica em Minas.

A Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente (Amda) se pronunciou a respeito do recuo da cervejaria em construir a fábrica em Pedro Leopoldo. Para a superindentende da organização, Dalce Ricas, a decisão da Heineken revela o compromisso socioambiental da empresa.

Ricas criticou o posicionamento da Semad de não aceitar o pedido de suspensão feito pelo MPMG. "É inédito: uma empresa posicionar-se à frente do órgão ambiental que deveria proteger a área cárstica de Lagoa Santa”, comenta.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) disse, por meio de nota, que reitera o compromisso do Estado com o desenvolvimento econômico sustentável. E que, junto com a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais, Invest Minas, permanece apoiando o Grupo Heineken na busca de outra localidade em Minas Gerais para a construção da nova unidade da cervejaria.



