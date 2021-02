O prazo para participação no reality universitário Mentes do Futuro, iniciativa das faculdades Kennedy e Promove para a distribuição de bolsas de até 100% em cursos de graduação, foi finalizado nessa quarta-feira (17). No entanto, se você perdeu, há outras formas de obter descontos no acesso ao ensino superior e ainda uma boa notícia.

"O reality se encerrou, mas com o sucesso desse, vamos, já, pensar para o meio do ano [a realização de nova edição]", contou o coordenador do curso de Gastronomia da Faculdade Promove, Jackson Cabral, que realiza, nesta sexta-feira, a reta final do processo, com a avaliação dos pratos desenvolvidos pelos candidatos.

Outra notícia boa é que as faculdades Kennedy e Promove disponibilizam a opção de ingresso por meio do vestibular tradicional, em que o candidato concorre a uma bolsa de estudo de até 75%.

As faculdades Kennedy e Promove ofertam 27 cursos, nas mais diferentes áreas, como saúde, tecnologia e exatas (veja todos os cursos disponíveis aqui e aqui), em unidades com excelente estrutura e ensino remoto ao vivo avaliado positivamente pelos universitários

Financiamento do curso

Além do acesso facilitado, o gestor de projetos das faculdades Kennedy e Promove, Douglas Belato, explica que o estudante consegue financiar o curso, inclusive, podendo pagar no dobro do tempo. "Para isso, basta aderir ao Plano Mais, que é o nosso financiamento próprio. A adesão é simples e não precisa de fiador", afirmou.

"Temos excelente estrutura, com laboratórios e salas de aulas bem espaçosas, bibliotecas e áreas de convivência. Além disso, contamos com a parceria do Google For Education (saiba mais aqui)", disse.

Leia mais:

Reality universitário com bolsas de estudo de até 100% em curso de Gastronomia entra na reta final

Saiba quando serão conhecidos os vencedores das bolsas de até 100% do reality de Gastronomia