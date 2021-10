Pesquisadores da UFMG ocupam o quinto lugar como os mais influentes e produtivos da América Latina, em ranking que considera os países membros do Brics. São 345 entre os 10 mil mais influentes. No ranking global da AD Scientific Index 2021, também com 10 mil pesquisadores, a universidade tem 150, ficando entre as oito mais bem classificadas.

Segundo a Universidade, a organização AD Scientific mede, por meio da combinação de diferentes índices e bancos de dados, o desempenho de produção dos cientistas e o impacto de seus estudos nos respectivos campos de pesquisa. As informações compiladas para o ranking refletem tanto a performance dos últimos cinco anos quanto a de toda a carreira dos pesquisadores.

Para o pró-reitor de pesquisa da universidade, professor Mario Montenegro Campos, as posições de destaque ocupadas pela UFMG “demonstram a alta qualidade, a relevância e o impacto da produção científica da Universidade nos contextos de um bloco econômico importante com participação do Brasil e do continente latino-americano”.

A Faculdade de Medicina da UFMG tem 21 professores entre os mais produtivos e influentes da América Latina. A vice-diretora da Faculdade de Medicina, professora Alamanda Kfoury, credita o sucesso ao histórico de excelência em pesquisa na unidade e da constante formação de novos pesquisadores. “Em seus 110 anos, a Faculdade de Medicina sempre exerceu liderança acadêmica pela qualidade e relevância do conhecimento gerado aqui e compartilhado com a sociedade”, ressaltou.

O AD Scientific Index combina indicadores que consideram o número de citações recebidas pelas publicações, e que contabilizam os artigos com 10 ou mais citações. Nesses dois casos, a organização toma como fonte o Google Acadêmico, plataforma amplamente utilizada para pesquisa de literatura acadêmica.

O levantamento relativo aos Brics inclui 1.033 universidades dos cinco países-membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O ranking da América Latina abrange 543 instituições.

