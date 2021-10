Com a alteração do protocolo sanitário das escolas de Belo Horizonte, que autoriza 100% dos alunos em ensino presencial, não há mais distanciamento mínimo de um metro entre os estudantes. As mudanças foram publicadas nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Município (DOM).

As novas regras determinam que cada turma passa a ser uma bolha, que deverá manter o distanciamento com as demais salas. Também será permitido o uso do ar condicionado, da sala dos professores e a realização de eventos escolares.

Nos demais espaços dos colégios, deverá ser respeitada a distância de um metro entre as pessoas, como no refeitório e em filas. A decisão de modificar o protocolo, segundo a PBH, foi baseada na estabilidade dos indicadores epidemiológicos e assistenciais na capital.

De acordo com a nova portaria, válida a partir de 18 de outubro, deverão ser seguidas as seguintes regras:

Será permitida a ocupação de 100% das turmas presencialmente

Cada turma passa a ser uma bolha, que deverá manter o distanciamento com os alunos das demais salas

Permissão de uso de ar condicionado, com padronização de regras

Permissão para uso da sala de professores, respeitando-se as regras de distanciamento de um metro entre as pessoas

Permissão para realização de eventos escolares, respeitando as regras estabelecidas em protocolos para eventos semelhantes

Fim da proibição de atividades desportivas de contato e a escovação de dentes

Liberação dos parquinhos, atualmente restrito às crianças de 3 a 8 anos, para as demais idades

Fim da obrigatoriedade de quarentena para os livros devolvidos à biblioteca

Fim da obrigatoriedade de horário fixo por turma para uso do banheiro

