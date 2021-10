As primeiras pinturas da edição 2021 do Circuito Urbano de Arte (Cura) já começam a ser vistas na região da Praça Raul Soares, no Centro de BH. O festival, um dos mais importantes do Brasil, chega com intervenções inspiradas na cultura indígena e a relação com a história da cidade.

Desde a última quinta-feira (21), duas empenas de prédios começaram a receber pinturas do artista mineiro Ed-Mun e do Movimento Huni Kuin, do Acre. A primeira fica no Edifício Paula Ferreira, na praça. E a segunda fica no Edifício Levy, na avenida Amazonas.

Ooutras três atividades fazem parte do CURA 2021. No último sábado (23), o Coletivo Viva JK promoveu uma intervenção no edifício de mesmo nome, também no Centro de BH. Entre 29 de outubro e 1° de novembro, os artistas Sadith Silvano e Ronin Koshi, do povo peruano Shipibo, farão pinturas-rituais no chão da avenida Amazonas, ao redor da Praça Raul Soares.

Já entre 30 de outubro e 2 de novembro, uma oficina de vivência será guiada por Tainá Marajoara (PA), com Patrícia Brito (MG), Mayô Pataxó (MG) e Silvia Herval (MG).

Novas atrações ainda serão divulgadas como parte da edição 2021 do circuito. Todas as informações, como endereços, horários e o perfil dos artistas participantes estão disponíveis no site do CURA. Confira algumas imagens divulgadas pelo Circuito do andamento das ações ao longo dos últimos dias:

Alou-CURA! A primeira semana do CURA na Raulzona foi de alegrias, emoções, aprendizados, muito trabalho e, até mesmo, perrengues.

As obras já estão se revelando no alto dos prédios Levy e Paula, tornando real o sonho do novo ambiente de imersão em arte pública.



É muita emoção! pic.twitter.com/3yOHL5LypA — CURA - Circuito Urbano de Arte (@cura_art) October 27, 2021

Leia mais:

