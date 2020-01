A Polícia Civil iniciou, nesta segunda-feira (6), investigação para apurar o suposto caso de envenenamento ocorrido no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, que teria levado quatro pessoas à internação em hospitais da capital nas últimas duas semanas, incluindo uma suposta morte. Segundo o órgão, nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre o tema até então.

Apesar de não haver registro oficial, a PC vai fazer entrevistas e trabalhará conjuntamente a outras instituições públicas para averiguar se os boatos divulgados em redes sociais e aplicativos de mensagens são verdadeiros. Nas conversas, moradores da região afirmam ter ocorrido uma morte por suspeita de intoxicação no Buritis.

Um inquérito policial não está descartado, mas só será aberto se houver indícios de crime.

O caso

De acordo com mensagens que circulam nas redes sociais desde a última semana de dezembro, no mínimo cinco pessoas teriam sido vítimas de envenenamento no bairro Buritis e estariam internadas em estado grave em hospitais da capital, incluindo uma morte pelo mesmo motivo.

Nos textos, além do bairro, o ponto que liga as vítimas é fato de, supostamente, terem ingerido a cerveja Belorizontina antes de serem internados.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde negou óbitos e disse haver quatro internações. A pasta ainda informou que há um inquérito epidemiológico aberto para investigar se essas pessoas foram intoxicadas.

A Backer, empresa que fabrica a Belorizontina, emitiu uma nota negando qualquer envolvimento com o caso. "Devido ao grande sucesso da Belorizontina e a grande concorrência no mercado, utilizam dessa notícia MENTIROSA, para atingir a marca Belorizontina que é tão querida pelos mineiros e não passa de uma tentativa de denegrir a nossa imagem.", diz o posicionamento (leia abaixo na íntegra).

Nos 20 anos de história da cervejaria sempre prezamos, acima de tudo, pela qualidade de nossos produtos, que são produzidos e monitorados por excelentes profissionais do setor, pelo nosso laboratório interno e chancelados por laboratórios externos credenciados. Nossos fornecedores de matéria prima enviam laudos e certificados de cada lote dos insumos utilizados de cada produção. Monitoramos todos os lotes de cervejas que vão para o mercado e somos fiscalizados por todos os órgãos de vigilância sanitária e Ministério da Agricultura. Devido ao grande sucesso da Belorizontina e a grande concorrência no mercado, utilizam dessa notícia MENTIROSA, para atingir a marca Belorizontina que é tão querida pelos mineiros e não passa de uma tentativa de denegrir a nossa imagem. As medidas legais já estão sendo tomadas para punir os responsáveis dessa MENTIRA.

