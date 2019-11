A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu três mandados de busca e apreensão na casa da proprietária e em escritórios da empresa Home Angels, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, investigada por racismo, após divulgação de vaga de emprego que vetou inscrição para candidatas "negras e gordas", na manhã desta sexta-feira (29).

De acordo com a PC, os mandados são para apreensão de celulares, tablets, pen drives ou qualquer outro equipamento que possa conter elementos com indício de racismo.

O caso foi divulgado no início do mês pela Associação dos Cuidadores de Idosos de Minas Gerais. Uma das cuidadoras que recebeu a mensagem registrou a denúncia na PC. O anúncio, recebido por ela via Whatsapp, trazia a seguinte afirmação: "Únicas exigências: Não podem ser negras, gordas e precisam de pelo menos 3 meses de experiência".

No dia 14, a cuidadora que denunciou o caso prestou depoimento. De acordo com a PC, ela contou que foi vetada do processo de seleção por ser negra, tendo inclusive chegado a argumentar com psicóloga, que intermediava a negociação, sobre o fato de ter vasta experiência para ocupar a vaga. "No entanto, de acordo com a cuidadora, a psicóloga reforçou a exigência da empresa contratante e ainda ofereceu acompanhamento psicológico para ela", disse a corporação na época.

O caso segue em investigação e os envolvidos deverão ser intimados a prestar esclarecimentos sobre os fatos. Se confirmada a denúncia, os investigados podem responder pelo crime de racismo, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão. O crime de racismo é imprescritível e inafiançável.

Procurada na ocasião, a agência Home Angels, por meio de uma nota, negou a existência do requisito repassado na mensagem e afirmou que "repudia com veemência todo e qualquer ato de injúria racial ou racismo, em todas as suas formas de manifestação". A Home Angels ainda informou não possuir vínculo jurídico com a psicóloga por quem a mensagem foi enviada e que ela não tem autorização para emitir qualquer juízo de valor em nome da agência.

Nesta sexta, a reportagem tentou contato com a psicóloga e com a empresa, mas ninguém atendeu as ligações.



* Com João Vítor Camilo

