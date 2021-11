Um homem de 40 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (17) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de adulterar e falsificar bebidas alcoólicas. Ele é proprietário de um estabelecimento no qual a Polícia Civil (PC) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) encontraram mais de 60 mil litros de álcool etílico, quantidade sufciente para produzir o dobro desse volume em cachaça falsificada.

De acordo com as investigações da PC, o local era utilizado, principalmente, para a fabricação de cachaça. A corporação afirma ter se surpreendido com o tamanho da estrutura de produção e distribuição do produto, que é feito a partir do mesmo álcool usado como combustível para veículos.

“Os investigados estariam produzindo as falsificações utilizando álcool etílico, diluído em água, além de adoçante industrial e serragem”, informa o delegado responsável, Marlon Pacheco de Castro.

A carga apreendida no estabelecimento simboliza um prejuízo aproximado de R$ 2,4 milhões para o proprietário da fábrica clandestina.

