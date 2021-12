A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou investigação para apurar a morte da criança de 11 anos atacada por dois cachorros em São Joaquim de Bicas, na Grande BH. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira (15).

Os animais, da raça pastor alemão, pertencem a uma vizinha da vítima, segundo o Corpo de Bombeiros. A criança foi ferida no pescoço e nas partes íntimas. Uma ambulância da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade foi acionada, mas a vítima não resistiu.

Na manhã desta quinta-feira (16), os militares confirmaram que os dois animais foram abatidos. Eles disseram que tentaram capturar os cães, mas eles estavam muito agressivos e ofereciam perigo às pessoas.

Segundo a Polícia Civil, "o corpo da criança foi removido ao Posto Médico Legal de Betim, onde foi submetido a exames". As testemunhas e a dona dos animais ainda serão ouvidas pela corporação, com o objetivo de esclarecer as causas do ataque e possíveis responsabilizações.

A investigação tramita na Delegacia de Polícia Civil de São Joaquim de Bicas.

