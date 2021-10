Um homem de 47 anos foi detido pela Polícia Civil suspeito de abusar sexualmente da enteada enquanto ela era criança. A prisão aconteceu em Campo Florido, no Triângulo Mineiro, na terça-feira (26), como desdobramento da Operação Tolerância Zero.

De acordo com a corporação, as investigações começaram em setembro, quando a vítima, agora com 19 anos, denunciou que sofria abusos desde que tinha 8 anos. Ela relatou que os crimes aconteceram em Campos Altos e Ponta Alta, no Alto Paranaíba.

A mulher acredita terem sido mais de 80 abusos. Nos relatos, o padrasto passava a mão pelo corpo dela, inclusive tocando partes íntimas, enquanto ela dormia.

Os crimes aconteciam enquanto os outros membros da família também já não estavam acordados. Depois de ser preso, o homem confessou os delitos, mas que eles teriam ocorrido em três oportunidades. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional de Campo Florido e será indiciado por estupro de vulnerável.

A operação foi batizada como Tolerância Zero, segundo a Polícia Civil, devido à necessidade de as forças de segurança não permitirem a ocorrências de fatos como esse.

