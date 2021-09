Cerca de 360kg de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal na BR-135 nesse domingo (5), em Montes Claros, no Norte de Minas. Segundo a Polícia Federal, a carga saiu de São Paulo/SP com destino à Bahia.

De acordo com a PF, ao abordarem um caminhão, os ocupantes do veículo se mostraram nervosos, o que levou à inspeção tanto da estrutura do carro como da carga.

Durante a revista, foi encontrado um compartimento secreto, com cerca de 2 m de comprimento. Dentro, havia blocos de cocaína, totalizando 360kg. A estrutura foi construída entre os eixos do veículo, o que facilitaria o transporte da droga sem a percepção da polícia.

Os dois ocupantes do caminhão foram presos em flagrante por tráfico de drogas, com agravante pelo transporte interestadual do material. A Polícia Militar esteve no local para prestar apoio, tendo em vista a quantidade de cocaína apreendida. O material foi apreendido e os dois homens foram encaminhados à Polícia Federal.

Leia Mais:

Covid: BH não aplicou nenhuma dose de CoronaVac dos lotes suspensos pela Anvisa

Adolescente com comorbidade, sem cadastro, pode tentar 'xepa' da vacina no posto de saúde; entenda