As fortes chuvas que atingem Minas Gerais, neste início de ano, provocam danos às rodovias, trazendo prejuízo para as cidades e risco para os motoristas. Com o solo encharcado, os problemas se multiplicam como buracos e erosões, afundamento de pistas, problemas estruturais em pontes e viadutos, além de quedas de árvores e de barreiras, como aconteceu no último dia 30, na BR-381, próximo ao município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce.

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER-MG), equipes de Montes Claros, Brasília de Minas, Jequitinhonha, Governador Valadares, Pedra Azul, Teófilo Otoni, Janaúba, Salinas e Capelinha, fortemente afetadas por enchentes, permanecem em regime de plantão junto às Defesa Civis Estadual e municipais para auxiliar no atendimento às ocorrências.

Ainda de acordo com o DER-MG, além de monitorar a malha rodoviária estadual pavimentada e a não pavimentada, equipes de manutenção do departamento também trabalham junto às prefeituras na desobstrução de rodovias vicinais, que são aquelas que interligam os municípios a distritos e localidades.

Segundo um levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e pelo SEST SENAT, em dezembro, as estradas em Minas são as piores do Sudeste. A avaliação da CNT foi feita a partir da análise de 15.259 km de estradas no estado. De acordo com a 24ª edição da Pesquisa CNT de Rodovias, 69,9% das rodovias mineiras têm algum tipo de problema. O índice é maior do que o registrado em todo o país, em que 61,8% da malha rodoviária foi considerada regular, ruim ou péssima.

O Governo Estadual informou que tem atuado para minimizar os impactos do temporais nos municípios mineiros. A doação de materiais como vigas metálicas, bueiros e mata-burros foi intensificada e simplificada. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), o foco é nos municípios em estado de calamidade ou situação de emergência.

Os insumos disponibilizados também estão sendo usados pelo DER-MG para o restabelecimento do fluxo nas estradas mais afetadas pelas chuvas. "Nossas equipes estão empenhadas em atender com agilidade as demandas de doações de materiais e os municípios mais atingidos pelas chuvas são a prioridade. Em 2020, conseguimos atender mais de 200 prefeituras e continuamos à disposição para ajudar as regiões que precisam do nosso apoio nesse momento", afirma o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato.

(*) Com Agência Minas

