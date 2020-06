Pousadas com a lotação esgotada ou prestes a não ter vagas disponíveis. É grande a procura de turistas para passar o feriado prolongado na Serra do Cipó, na Grande BH, um dos destinos mais tradicionais de Minas. Um decreto da Prefeitura de Santana do Riacho autorizou o funcionamento dos espaços no recesso de Corpus Christi. A cidade não tem casos confirmados de Covid-19. Nesta quarta-feira (10), o Governo de Minas pediu à população que reforce o isolamento e evite viagens em momento que ocorre a interiorização da pandemia.

O aval para abrir as portas, porém, já vale a partir desta quarta-feira (10), desde que a ocupação máxima seja de 50% (ou 60% nos de menor porte), além de uma série de medidas preventivas, como a medição de temperatura dos hóspedes. Bares, restaurantes, salões de beleza e igrejas também poderão receber visitantes conforme a norma publicada pelo Executivo.

O Dia dos Namorados, celebrado na sexta-feira (12), tem sido um dos principais motivos da procura, dizem os funcionários das pousadas. Por telefone, na manhã de hoje, os atendentes de duas hospedagens garantiram que não há mais opções até domingo (14).

Uma delas tem 20 quartos e disponibilizou dez, todos já reservados. Na outra, com 15 vagas no total, as oitos oferecidas também terão visitantes. “E nem tenho outra para indicar, pois também estão lotadas", disse o funcionário.

Algumas pousadas optaram por não receber crianças "para não assumir o risco". No distrito, a criançada terá poucas opções para se divertir, assim como adultos, já que os pontos turísticos estarão fechados, como cachoeiras e parques. Bares e restaurantes só poderão abrir de 11h às 20h, também com capacidade limitada a 50%.

Fiscalização

Segundo a secretária de Turismo de Santana do Riacho, Priscila Rio Martins, inspeções têm sido feitas no local e fiscalizações estão previstas para os próximos dias. "Temos cerca de 130 pousadas no distrito, com até 3 mil leitos. Além do fato de não serem todas que irão reabrir, só poderão disponibilizar 50% das vagas".

Isso porque, segundo a gestora, os estabelecimentos só poderão abrir caso já tenham passado pela vistoria da equipe de Vigilância do município. "Aqueles que não tiverem a autorização, serão multados", disse.

Para a servidora, o mais importante é garantir a segurança dos funcionários e visitantes. De acordo com ela, as hospedagens e estabelecimentos tiveram que se enquadrar nas exigências previstas nas 32 páginas do decreto. Dentre elas, fechamento de áreas comuns - como salão de jogos - e revezamento de horários para o café da manhã.

Barreiras sanitárias serão instaladas na Serra do Cipó e blitzen educativas ocorrerão na entrada da cidade. Medições de temperatura serão feitas nesses locais e na chegada do turista ao hotel. Se for constatado algum sintoma, ele deverá procurar uma unidade de saúde.

Além disso, a prefeitura receberá denúncias de funcionamento irregular de estabelecimentos pelo e-mail covid.santanadoriacho@gmail.com.

(Com Anderson Rocha)