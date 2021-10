O preço do botijão de gás de 13kg pode chegar a R$ 135 em Belo Horizonte. É o que revela uma pesquisa divulgada pelo site Mercado Mineiro, nesta segunda-feira (25). A comparação de preços também mostra que o menor valor encontrado na capital mineira foi de R$ 100. Vale lembrar que o maior preço do gás de cozinha já passa do equivalente a 10% do salário mínimo, que hoje é de R$1.100.

O levantamento feito em 102 estabelecimentos indica uma escalada de preços em outubro. No caso do botijão entregue em casa, o aumento foi de 4,59% ou R$ 4,91; e chega a 4,39% ou R$4,34, se for retirado na distribuidora. Na análise comparativa dos dados desde o início de 2021, o salto do valor do gás pode assustar: 31,82% ou R$ 26,99, no produto entregue na porta e 32,60% ou R$25,37, direto na loja.

O cilindro de gás, de 45kg, também teve aumento de 19,81%. Em setembro, o preço médio era de R$ 342,73 e, neste mês, subiu para R$ 410,62.

