Decreto a ser publicado nesta terça-feira (28) vai instituir o grupo responsável por debater a flexibilização do isolamento social em Belo Horizonte. A informação é do secretário municipal de Planejamento, André Reis, que participou na tarde desta segunda-feira (27) de uma entrevista coletiva na sede da prefeitura, no Centro.

Segundo ele, a comissão será liderada pelo titular da pasta da Saúde, Jackson Machado. Também participam dos debates representantes das secretarias municipais de Fazenda e Desenvolvimento Econômico e representantes do comércio.

A principal proposta de flexibilização é adotar o isolamento intermitente, ou seja, intercalar os períodos de distanciamento social durante a pandemia. "Os epidemiologistas já apresentaram uma espécie de termômetro para acompanhar a evolução dos casos (do novo coronavírus) diariamente", disse André Reis.

O secretário destacou não haver qualquer expectativa de data para retomada das atividades. Porém, é necessário começar a se discutir as medidas que devem ser adotadas a partir de agora.

Cenário confortável

Belo Horizonte, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta manhã pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), tem 548 casos confirmados de Covid-19 e 11 mortes. Dentre as principais capitais brasileiras, é a que se encontra com menos notificações e óbitos, inclusive ainda mantendo o fôlego do sistema de saúde.

A quarentena iniciada em 20 de março foi a aposta do prefeito Alexandre Kalil para conter o avanço da doença na metrópole. "O sucesso, entre aspas, da antecipação da pandemia obriga Belo Horizonte a ser a única capital a ser pressionada a abrir o comércio antes da hora, irresponsavelmente", criticou o chefe do Executivo durante a entrevista coletiva nesta segunda-feira.

