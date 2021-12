Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que tenham interesse em fazer aulas de futebol podem se inscrever no projeto "Seleções do Futuro", da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O programa conta com a supervisão da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e as atividades integram o projeto desenvolvido pelo Ministério da Cidadania.

Segundo a PBH, as fichas de inscrição estão disponíveis nos quatro núcleos do projeto: Radiante, Santa Maria, Inconfidência e Vale do Jatobá. Para efetivar a adesão, o aluno deve apresentar documento de identificação e estar acompanhado de um responsável.

Seleções do Futuro

Com duração de 12 meses, o programa pretende democratizar a prática do futebol de base no município e promover condições favoráveis ao desenvolvimento da modalidade entre crianças e adolescentes de ambos os sexos.

A preferência das vagas é para jovens de escolas públicas e de áreas de vulnerabilidade social. Os participantes terão duas aulas de futebol de campo por semana, com 90 minutos de duração cada. Elas serão realizadas nas manhãs e tardes das segundas, terças, quartas e quintas-feiras.

Todos os 800 alunos receberão uniforme completo para as atividades, incluindo calção, camisa, colete, meião e chuteira. O projeto é executado pelo Instituto Trilhar, contratado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Locais de inscrição e aulas

Núcleo: Radiante

Campo do Radiante Futebol Clube (Comunidade da Lagoa)

Rua José Sabino Maciel, 200, Bairro Lagoa – Venda Nova

Inscrições: segundas e quartas, das 8h às 11h / 14h30 às 17h30

Núcleo: Santa Maria

Campo do Esporte Clube Santa Maria

Rua Gentios, s/nº, Bairro Santa Maria – Centro-sul

Inscrições: terças e quintas, das 8h às 11h / 14h30 às 17h30

Núcleo: Inconfidência

Arena Inconfidência

Rua Jundiaí, 289, bairro Concórdia – Nordeste

Inscrições: terças e quintas, das 7h às 10h / 13h às 16h

Núcleo: Vale do Jatobá

Arena Inconfidência

Av. Senador Levindo Coelho, 2.280, bairro Mangueiras – Barreiro

Inscrições: segundas e quartas, das 8h às 11h / 14h30 às 17h30

