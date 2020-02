A Prefeitura de Belo Horizonte informou nesta quinta-feira (27) que já concluiu 160 das 221 intervenções em locais atingidos pelos temporais que assolaram a capital em janeiro deste ano, o que representa 72% do total de obras emergenciais previstas. Dentre as ações realizadas estão restabelecimento de pavimentação, recuperação de vias, praças e canteiros, contenções, desobstrução das redes de drenagem, implantação de sarjeta, limpeza e desobstrução de bocas-de-lobo e bacias.

Os serviços estão sendo executados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) nas nove regionais. Outras 48 intervenções foram incluídas no planejamento de recuperação da cidade. Destas, 10 já foram iniciadas e 38 estão programadas para começar nas próximas semanas, aumentando o número total de ações para 269.

Segundo o superintendente da Sudecap, Henrique Castilho, foram priorizadas as ações que não dependiam de elaboração de projetos. "Enquanto um mutirão trabalha nas ruas, parte da equipe da Sudecap trabalha mapeando e preparando as etapas necessárias para as intervenções que demandam obras mais complexas. A nossa intenção é deixar a cidade com as condições mínimas de mobilidade restabelecidas o quanto antes”.

Janeiro de 2020 foi o mais chuvoso da história da cidade desde o início da medição climatológica há 110 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O acumulado chegou a 932,3 milímetros em BH. A Defesa Civil Estadual confirmou 13 mortes. Cinco eram integrantes de uma mesma família, que morreram após desabamento de casa no bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha.

Veja alguns dos trabalhos concluídos nas nove regionais:

Barreiro

- Rua Alcindo Vieira, 60, Barreiro.

- Rua Amílcar Quintela, Diamante.

Oeste

- Avenida Silva Lobo, 760.

- Avenida Barão Homem de Melo, 23.

Pampulha

- Avenida Sebastião de Brito (toda extensão).

Norte

- Avenida Risoleta Neves (ao lado da estação 1° de Maio).

- Rua Sacramentina, 211, Planalto.

Noroeste

- Rua Passa Quatro, 498, Caiçara.

- Rua Osmário Soares, 73, Dom Bosco.

Nordeste

- Rua Geraldo Barreto Maia, esquina com rua Paranavaí, 323, Ribeiro de Abreu.

- Ruas dos Moreiras, Beija-Flor.

Venda Nova

- Avenida Vilarinho, esquina com Doutor Álvaro Camargos.

- Rua Ana Alvarenga, 321, Céu Azul.

Leste

- Avenida dos Andradas entre rua Itaguá e Ponte Caetano Furquim, Santa Efigênia.

- Rua Conde D’Eu, Vera Cruz.

Centro-Sul

- Rua Patagônia com Groenlândia, Sion.

- Avenida Prudente de Morais.

- Rua Curitiba esquina com Santos Dumont.