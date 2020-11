As famílias registradas na segunda etapa do cadastro escolar para o próximo ano letivo já podem conferir o resultado das vagas na rede municipal de ensino nesta sexta-feira (27), através do site da Prefeitura de Belo Horizonte (clique aqui).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, nesta fase foram cadastradas crianças de 4 e 5 anos e estudantes do ensino fundamental residentes na capital mineira. Os responsáveis pelos alunos serão orientados no portal da PBH sobre os próximos passos para a realização da matrícula virtual, que será realizada entre segunda-feira (30) e a próxima sexta (4).

Todo o processo de cadastramento escolar está sendo feito pela internet devido à pandemia. A primeira fase contemplou alunos que já estudam em escolas da prefeitura, na educação infantil ou em creches, e que irão para o ensino fundamental.

Na terceira etapa, foi a vez das crianças de zero a 3 anos e gestantes que desejam uma vaga para o filho na rede municipal de educação infantil.

Fim do prazo

O prazo da terceira etapa do cadastro termina na segunda-feira (30). O resultado será divulgado em 23 de dezembro, no portal da prefeitura. A rematrícula, ou renovação de matrícula para alunos que já fazem parte da rede municipal, será aberta posteriormente, assim como o cadastro eletrônico para quem perdeu a primeira e segunda fase.

Estão aptas a serem matriculadas as crianças nascidas a partir de 1º de abril de 2017 que sejam moradoras de Belo Horizonte. No caso das gestantes, ao realizarem o cadastro no site da PBH, no lugar do nome da criança, deverá ser preenchido o nome da mãe. A data de nascimento deverá ser completada com o dia em que a inscrição será realizada.

