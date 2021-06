As aulas presenciais para alunos do ensino médio podem retornar “breve, breve” em Belo Horizonte. A declaração foi dada pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, nesta terça-feira (29). De acordo com o gestor, a avaliação da prefeitura é positiva quanto à retomada da escolarização nos níveis liberados até o momento, o que permite aguardar novas liberações futuramente.

“O matriciamento de risco, que na última semana estava em 75%, se ele chegar acima de 80%, nós poderemos voltar com o ensino médio breve, breve”, afirmou Machado, em entrevista à rádio Itatiaia. O assunto deve ser discutido em reunião semanal do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, da administração municipal, a ser realizada na tarde desta quarta-feira (30). O matriciamento é a atual estratégia de cálculo utilizada pelo grupo de especialistas no acompanhamento do avanço da pandemia na cidade.

De acordo com Machado, a retomada do ensino em Belo Horizonte tem transcorrido “muito bem”, sem registro de surtos em escolas e com obediência das instituições aos protocolos de prevenção e combate à disseminação do vírus. Ainda segundo ele, os pais também estão agindo com responsabilidade, evitando permitir a ida dos filhos caso esses fiquem doentes por quaisquer motivos.

“A coisa funcionou muito bem e se persistir esse andar da carruagem nós poderemos, sim, liberar breve breve o retorno do ensino médio”, reforçou. Atualmente, o ensino presencial na rede pública está vigente para crianças do ensino infantil (desde 3 de maio); para matriculados do 1º ao 3º ano (desde 21 de junho). Na semana passada, a PBH informou que a retomada de alunos do 4º ao 5º ano deve ocorrer na segunda-feira que vem (5); e de estudantes do 6º ao 9º ano em 5 de agosto.

