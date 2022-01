A Prefeitura de Nova Lima informou no início da tarde deste sábado (8) que irá autuar a mineradora Vallourec por crime ambiental, após o transbordamento do sistema de drenagem da barragem Mina do Pau Branco, operada pela empresa. A lama da estrutura invadiu e interditou a BR-040.

De acordo com a administração municipal, o grau do impacto ambiental gerado está sendo apurado. Uma equipe da Defesa Civil da cidade está no local acompanhando o trabalho da Via-040, concessionária que administra a a BR, e do Corpo de Bombeiros, para a liberação do local.

Com a notificação, o Executivo de Nova Lima, em parceria com o Governo de Minas, irá cobrar à empresa que cumpra o Plano de Recuperação da Áreas Degradadas. Conforme a instituição, o monitoramento e licenciamento de mineração são atribuições de competência do Estado.

A reportagem entrou em contato com a Vallourec e aguarda um posicionamento. Quanto ao acidente da manhã deste sábado, a empresa informou que está atuando no local.

