A Prefeitura de Viçosa, na Zona da Mata, informou que notificou a Superintendência de Saúde, nessa sexta-feira (10), sobre a suspeita de um caso da síndrome nefroneural na cidade.

A reportagem do Hoje em Dia procurou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), mas a assessoria disse que ainda não foi notificada.

De acordo com o comunicado de Viçosa, uma pessoa, do sexo feminino e de idade não informada, foi internada no dia 9 de janeiro no hospital São João Batista, com sintomas semelhantes aos outros 10 casos registrados em Minas Gerais. A paciente afirma ter consumido a cerveja Belorizontina.

O município informou também que fiscais percorreram os estabelecimentos que poderiam estar comercializando a cerveja dos lotes suspeitos ( L1 1348 e L21348) , mas eles não foram encontrados nos comércios vistoriados.

O Governo de Minas informou que subiu para dez o número de casos suspeitos da síndrome misteriosa. A presença da substância tóxica dietilenoglicol foi confirmada em exames de sangue feitos em três dos pacientes. Até agora esses sintomas apareceram apenas em homens com idades entre 23 e 76 anos, e podem incluir náusea, vômito e dor abdominal, evoluindo rapidamente para insuficiência renal e alterações neurológicas.

Confira a nota de esclarecimento divulgada pela Prefeitura de Viçosa:

"A Prefeitura de Viçosa informa que, após receber, na tarde dessa sexta-feira (10), da direção do Hospital Municipal São João Batista, registro de internação de paciente com quadro clinico de doença renal e que a mesma afirma ter consumido cerveja Belorizontina (Backer), imediatamente encaminhou copia do prontuário e exames para a Regional de Saúde.

Segundo a direção do hospital, a paciente deu entrada na quinta-feira. O secretario municipal de Saúde, Marcus Schitini, aguarda orientações das instâncias superiores para atuar frente ao caso e acompanha o quadro clinico da paciente. Assim que tiver um resultado consolidado atenderá a toda imprensa.

Como medida cautelar, nesta sexta-feira (10), os fiscais sanitários percorreram estabelecimentos que poderiam estar comercializando a Cerveja Belorizontina, e durante a noite irão fiscalizar os bares para realizar uma ação educativa.

Durante a fiscalização, os profissionais verificam o lote e orientam os comerciantes a suspenderem a vendas ate o final das investigações.

Até o momento, não foram encontrados cervejas dos lotes L1 1348 e L21348 que estão sob investigação da Policia Civil de Minas Gerais. O cidadão que encontrar lotes desses produtos nos comércios pode informar ao setor de Vigilância Sanitária pelo telefone (32) 3891-1052".