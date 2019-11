Importantes no controle de pragas, as joaninhas produzidas na biofábrica em Belo Horizonte serão os presentes para os belo-horizontinos no aniversário de 122 anos da capital, no dia 12 de dezembro. A distribuição gratuita das larvas acontece no corredor de Ficus na avenida Bernardo Monteiro entre a avenida Brasil e rua Rio Grande do Norte, na Região Hospitalar. O local ficou conhecido pelo ataque da mosca-branca, que afetou os Ficus plantados na avenida.

As larvas de joaninhas são distribuídas à população gratuitamente para controle de pragas em jardins, hortas orgânicas e quintais. Para receber os kits de joaninhas, o interessado deve preencher um formulário diretamente no portal de serviços da prefeitura. Para acessar, clique aqui. Com o pedido autorizado, o solicitante será convocado por e-mail a ir buscar os kits na Casa Amarela do Parque das Mangabeiras ou na Secretaria de Meio Ambiente, no Centro da capital.

Neste mês, os experimentos na biofábrica de joaninhas foi apresentado em Caen, na França. pelo biólogo Wagner Resende, um dos técnicos responsáveis pelo desenvolvimento do projeto na Prefeitura de Belo Horizonte.

Joaninhas e Crisopídeos

Na biofábrica, instalada no Parque das Mangabeiras, são produzidos as larvas das joaninhas Cycloneda sanguinea, Eriopis connexa e Coleomegilla maculata e do crisopídeo Ceraeochrysa cubana. O objetivo é auxiliar no combate de pragas, sem o uso de agrotóxicos ou pesticidas, que atacam árvores, hortas, jardins e quintais.

Tanto na fase larval como na fase adulta, as joaninhas se alimentam de pulgões, ácaros e percevejos, e as larvas de crisopídeos de pulgões, cochonilhas, ácaros, tripes, lagartas pequenas e mosca-branca. Ao colocar as larvas no meio ambiente, elas mantém a biodiversidade.

Cuidados com as joaninhas e crisopídeos

Para garantir a evolução do inseto, são necessários alguns cuidados como tempo de permanência das larvas no pote e manuseio na hora de colocar na horta. Confira as orientações:

1) Não se recomenda a manipulação das larvas nos potes.

2) Potes devem ser mantidos em temperatura ambiente e local ventilado.

3) É proibido armazenar os potes em sacolas ou vasilhames fechados.

4) Larvas de joaninha podem ficar armazenadas até 2 dias após a data da etiqueta.



5) Deposite delicadamente todo o conteúdo sobre o local que se encontra o organismo a ser controlado.

6) É possível soltar as larvas individualmente usando um pincel macio na planta.

*Amanda Souza, sob supervisão de Cássia Eponine.